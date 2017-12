<<< RETOUR La Réunion Positive

Appel à projets : Coopération Régionale Océan Indien Jeunes

1- CONTEXTE ET ENJEUX



En tant que régions de l’Union Européenne, La Réunion et Mayotte bénéficient de soutiens financiers communautaires contribuant au développement de leur territoire.



Dans ce cadre, le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) présente un volet important consacré à la coopération territoriale européenne, à travers les programmes INTERREG.



Le programme de coopération INTERREG V Océan Indien 2014-2020 constitue la troisième génération de programme de coopération territoriale pour La Réunion. Il a été adopté par la Commission Européenne le 23 septembre 2015 et il comporte un axe prioritaire intitulé « Élever le niveau de compétence collective par le soutien aux actions de formation et d’échanges » décliné sur le volet Transfrontalier et sur le volet Transnational.



A ce titre, et dans le cadre d’une coopération régionale OI et de la mobilité des jeunes de l’ensemble de la zone, l’Autorité de Gestion lance un Appel à projets, afin de favoriser l’émergence de projets dans le domaine de l’éducation et de la formation, et de créer ainsi des effets leviers au bénéfice du développement des territoires concernés avec la résolution d’enjeux d’intérêt commun. Il s’agit donc de participer activement au processus global d’intégration régionale, entre La Réunion, Mayotte et les pays de la Zone Océan Indien.





2- OBJET



Volet Transnational



Cet appel à projets vise à identifier les programmes de formation et d’échanges entre les établissements publics d’enseignement secondaire et les centres de formation publics d’apprentissage de la zone OI afin de bâtir de véritables programmes de coopération en structurant les transferts de connaissances, de savoir-faire et les bonnes pratiques entre les pays de la zone océan Indien. Il concourt également à augmenter le nombre de participants à des initiatives de mobilité et à des opérations d’échanges spécifiques.



Ces deux objectifs contribueront à élever le niveau de compétences dans les pays de la zone Océan Indien inscrit eu sein du Programme INTERREG Océan Indien 2014/2020.



L’appel à projets est lancé pour les années scolaires 2017/2018 et 2018/2019.



Aussi, les projets de coopération régionale en faveur des collégiens, des lycéens, des étudiants de BTS en formation initiale au sein des lycées et des apprentis relevant du second degré doivent proposer des actions répondant aux exigences de la Fiche Technique Action 10.3 ci jointe et intitulée « Accompagnement du développement de programmes d’échanges spécifiques (de type ERASMUS Plus) et Bourses d’excellence » – Volet Transnational.



Volet Transfrontalier



Cet appel à projets vise à identifier les programmes de formation et d’échanges entre les établissements publics d’enseignement secondaire et les centres de formation publics d’apprentissage de La Réunion et des pays de la COI afin de bâtir de véritables programmes de coopération en structurant les transferts de connaissances, de savoir-faire et les bonnes pratiques entre les pays de l’océan Indien. Il concourt également à augmenter le nombre de participants à des initiatives de mobilité et à des opérations d’échanges spécifiques.

Ces deux objectifs contribueront à élever le niveau de compétences dans les pays de la zone Océan Indien inscrit eu sein du Programme INTERREG Océan Indien 2014/2020.



L’appel à projets est lancé pour les années scolaires 2017/2018 et 2018/2019.



Aussi, les projets de coopération régionale en faveur des collégiens, des lycéens, des étudiants de BTS en formation initiale au sein des lycées et des apprentis relevant du second degré doivent proposer des actions répondant aux exigences de la Fiche Technique Action 9.3 ci jointe et intitulée « Accompagnement du développement de programmes d’échanges spécifiques (de type ERASMUS Plus) et Bourses d’excellence » – Volet Transfrontalier.

Les critères de sélection y afférents ont été adoptés par le Comité National de Suivi des fonds européens en date du 30 avril 2015 et sont précisés au point 4.2 « Critères de sélection des projets » du présent règlement.

A travers cette procédure d’Appel à Projets, l’Autorité de Gestion souhaite accorder une priorité aux projets portés par des établissements accueillant des collégiens, des lycéens, des étudiants de BTS au sein des lycées et des apprentis (les collèges, les lycées, les Maisons Familiales et Rurales, les IREO et les Centres de Formation publics en Apprentissage (niveau secondaire – second degré).

Il s’agit du premier appel à projets dans le domaine :

à ce titre, seront examinés les dossiers déposés :

avant le 28 février 2018

(Cachet de la Poste faisant foi)

Les propositions des candidats devront être adressées par courrier ou déposées contre récépissé au service suivant :

Conseil Régional de La Réunion / Bureau du courrier

Avenue René Cassin - Le Moufia - BP 7190

97719 Saint-Denis Messag Cedex 9



Pour plus d’informations, veuillez contacter le : 0262 48 70 87

