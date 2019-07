<<< RETOUR La Réunion Positive

Appel à projets : Cases à Lire

Contexte



L’enquête INSEE IVQ en 2011 fait état de 116 000 personnes à La Réunion en difficulté par rapport à l’écrit.



Le Conseil Régional s’est engagé sur la voie de l’innovation et de la diversification de ses actions en vue de contribuer à faire baisser les chiffres de l’illettrisme, et ainsi toucher le plus grand nombre de personnes concernées par ce phénomène.



Il est proposé aux associations de l’île de porter des Cases à Lire : il s’agit de réconcilier les usagers avec le monde de l’écrit par la pratique d’une activité-support de type loisirs, afin de les conduire soit à intégrer une formation d’amélioration des savoirs de base, soit à s’adonner à des pratiques de lecture et écriture en rapport avec les impératifs sociétaux actuels.

CRÉATION DE NOUVELLES CASES À LIRE Commune de Saint-Pierre,Salazie, Bras Panon, Saint-Philippe, Cilaos, Étang-Salé.



Les associations sont invitées à proposer des projets visant à réconcilier les individus avec le monde de l’écrit par la pratique d’une activité support de type loisir.



Dépôt des dossiers :



jusqu’au 15 septembre 2019 (Cachet de la Poste faisant foi)



L’Appel à projets est téléchargeable sur le site internet de la Région :

L’Appel à projets : Cases à Lire 2019-2020

Dossier type de demande de subvention 2019 - 2020

Trame budget 2019-2020 jusqu’au 15 septembre 2019 (Cachet de la Poste faisant foi)L’Appel à projets est téléchargeable sur le site internet de la Région :

Les envois doivent se faire par courrier avec accusé de réception, la date de la poste faisant foi, ou par dépôt, au service courrier du Conseil Régional, à l’adresse suivante :



Conseil Régional

Hôtel de Région Pierre Lagourgue

Direction Égalité des Chances-Plan de Relance Régional-Emplois verts

Avenue René Cassin - Moufia - BP 7190

97719 SAINT DENIS MESSAG CEDEX 9



POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Votre référente est : Madame Laetitia VARENNE

Tel : 0262 31 64 65 / Courriel : laetitia.varenne@cr-reunion.fr

