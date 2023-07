Communiqué Appel à projets - Animation des mesures agro-environnementales et climatiques et aides à l’agriculture biologique

Communiqué de la préfecture : Par N.P - Publié le Mardi 25 Juillet 2023 à 11:14

Déposez votre dossier avant le 30 septembre 2023



L’État, via la direction de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt (DAAF), lance un appel à projets régional « Animation des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et des aides à l’agriculture biologique » dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) 2023-2027.



Les MAEC et les aides à l’agriculture biologique constituent un des outils majeurs de la PAC dans l’accompagnement du changement des pratiques agricoles afin de répondre à des enjeux environnementaux. Elles permettent d’accompagner les exploitations agricoles qui initient et s’engagent dans le développement de pratiques combinant performance économique et performance environnementale ou dans le maintien de telles pratiques.



Ces mesures peuvent bénéficier aux structures qui contractualisent depuis la campagne 2023 de la PAC 2023-2027. Afin d’assurer la continuité des actions d’accompagnement des exploitants déployées depuis fin 2022, cet appel à projets vient soutenir financièrement des actions d’animation pour l’année 2024, comprenant notamment des actions d’information et de communication. Le but est d’encourager tous les professionnels des secteurs de l’agriculture à mener des pratiques agricoles ayant un effet bénéfique sur les ressources naturelles en particulier l’eau, le sol et la biodiversité animale et végétale. Le maintien et l’entretien des infrastructures agroécologiques telles que les haies constituent aussi un des objectifs recherchés à travers cette démarche.



En 2022, les deux structures ayant formulées une demande MAEC ont été retenues : la chambre d’agriculture qui accompagne les agriculteurs à la bonne compréhension des cahiers des charges à appliquer en fonction des aides mobilisées, et le parc national de La Réunion qui apporte un appui aux agriculteurs dont les exploitations sont situées au cœur du parc.



Comment candidater ?



Sont éligibles à cet appel à projets les structures justifiant d’une expérience dans l’accompagnement technique et le conseil aux exploitants agricoles. Elles doivent avoir un ancrage territorial et réunir toutes les compétences nécessaires à la réussite d’un tel projet d’animation : compétences agronomiques, économiques, environnementales ainsi que de conduite et d’organisation de réunions et de formations. Retrouvez tous les détails et les documents sur le site de la DAAF dans la rubrique « Appels à projets ».



Les dossiers sont à déposer à la DAAF avant le 30 septembre 2023 à 12h00. Ils peuvent être envoyés :





· En version papier à l’adresse suivante :





Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la Réunion (DAAF)

Antenne SUD

Service Territoires, Environnement et Forêt

Pôle Agriculture Durable

1, chemin de l’Irat

97410 SAINT-PIERRE



· En version numérique à l’adresse suivante : sti.daaf974@agriculture.gouv.fr





Contacts :



- Laetitia THIBAUDEAU : 02 62 33 36 34 ou 06 92 64 57 61

- Christophe CASTANIER : 02 62 33 36 55