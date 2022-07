Appel à projets 2023 pour la mise en œuvre d’Ateliers Chantier d’Insertion pour les bénéficiaires du PLIE

Avant de compléter le formulaire de remise des projets ci-dessous :

Rassemblez l’intégralité de vos documents dans 1 seul dossier compressé (zip ou 7z). Si vous ne savez pas comment faire, cliquez ici). Le poids total de votre fichier compressé ne doit pas dépasser 95 Mo. Si votre dossier dépasse le poids limite pour le téléversement, vous pourrez nous indiquer dans le formulaire un lien vers un fichier zip dans votre Cloud (Dropbox, Google Drive, etc…)

Cet appel à projets a pour objet la mise en oeuvre, dans le cadre du PLIE d’Agglomération, du volet « encadrement technique » des ACI qui bénéficient d’un conventionnement pluriannuel et qui se dérouleront sur le territoire de la côte Ouest, qui recouvre les communes de La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu.Vous avez jusqu’au vendredi 2 septembre 2022 à 12h locales. Les réponses, en langue française, doivent être téléversées via le formulaire ci-dessous.À défaut, elles devront être remisesla Direction de l’Economie et de l’innovation du TCO (1, rue Eliard Laude, 97420 Le Port, du lundi au vendredi entre 9h et 11h), sous enveloppe portant les mentions suivantes :