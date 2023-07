Appel à projets 2023 : Conseil individuel et collectif dans le secteur agricole (78.011)

Le présent appel à projets a pour objectif de renforcer des compétences et la diffusion des connaissances afin de permettre aux publics cibles de faire évoluer leurs pratiques notamment par le conseil stratégique et technique, individualisé ou collectif, qui doit favoriser une vision globale de l’exploitation ou de l’entreprise et l’intégration du projet dans son territoire.