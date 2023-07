Appel à projets 2023 - Cohésion des Territoires

La Région Réunion encourage et apporte son soutien volontariste aux actions associatives destinées à favoriser une meilleure cohésion dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville et dans les quartiers pauvres de La Réunion (au sens de l’INSEE), à travers un appel à projets destiné aux associations Loi 1901 ayant plus d’une année d’existence et œuvrant pour la cohésion sociale.