Appel à projets 2023 : Actions partenariales relatives à la mise au point de nouveaux produits, procédés et pratiques (77.071)

Le présent appel à projets a pour objectif de favoriser les échanges et la coopération entre chercheurs et professionnels du milieu agricole en développant des projets coopératifs pour la mise au point de nouveaux produits, outils, pratiques, procédés dans le secteur de l’agriculture et de l’expérimentation agronomique afin de répondre à des problématiques propres au contexte insulaire tropical.