Appel à projets 2022 dans le domaine de la santé et de la solidarité

La Région Réunion soutient les actions de promotion, de prévention et d’éducation dans le domaine de la santé sur le territoire régional.La collectivité accompagne ainsi les associations dans la réalisation de leurs projets sur l’île et lance cet appel à projets pour l’année 2022 qui cible l’amélioration du bien-être de la population réunionnaise au travers d’actions, d’opérations liées à la santé des Réunionnais.es.Objectifs : Accompagner des projets de prévention, de promotion et d’éducation pour la santé en général, notamment dans les domaines suivants :➢ Nutrition (alimentation, activité physique et sportive, sédentarité, …)➢ Lutte contre les pathologies chroniques (diabète, obésité, cancer, maladies cardio vasculaires, respiratoires et neurodégénératives, ...)➢ Conduites addictives (alcool, tabac, jeux, écran, drogue, ...)➢ Santé au travail➢ Santé mentale➢ Santé sexuelleDATE LIMITEVous êtes une association et vous avez un projet dans le domaine de la santé ?Répondez à cet appel à projets avant le 15 juillet 2022 par voie électronique, à l’adresse suivante :projets.sante@cr-reunion.frÀ TÉLÉCHARGER :