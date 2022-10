Communiqué Appel à projets 2022 : Résidence d’artiste en territoire scolaire

Le Président de la République a fait de l’éducation artistique et culturelle une priorité. Son objectif est que 100 % des enfants soient sensibilisés à la pratique artistique, découvrent des œuvres, et la rencontrent des artistes et acquièrent des connaissances dans le domaine des arts et de la culture. Par NP - Publié le Mardi 11 Octobre 2022 à 12:30

Dans ce cadre, le préfet (direction des affaires culturelles de La Réunion) et la rectrice de La Réunion lancent conjointement un appel à projet pour des résidences d’artistes en territoire scolaire à des fins d’éducation artistique et culturelle.



Objectif de la résidence

L’objectif est de soutenir la démarche artistique personnelle et innovante d'un artiste ou d'un collectif tout en lui proposant un espace au sein d’un établissement scolaire par sa création artistique. Il peut s’agir d’un travail de recherche en cours ou de la mise en œuvre d’un projet artistique spécifique.



Projet culturel

Le projet est porté par un ou des artistes, professionnels œuvrant dans tous les champs artistiques et les esthétiques : musique, théâtre, danse, cirque, arts plastiques, marionnettes, art de rue, photographie, cinéma et audiovisuel, design, architecture, littérature, poésie, bande dessinée, arts numériques, mode, journalisme, ...



Le projet artistique est conçu comme une mise en partage de l’acte de création et du processus de recherche qui lui est associé. Il offre un espace d'ouverture, de réflexion et de rencontres, dont les élèves et les équipes pédagogiques sont parties prenantes.



La présence de l’artiste au sein de l’établissement scolaire est fixée à un minimum de 20 jours répartis sur l’année scolaire 2022-2023. Il doit prévoir des temps d’interaction avec les élèves selon un calendrier établi avec les partenaires. Sa présence peut être mise à profit de manière libre selon la nature du projet.



La subvention de la DAC de La Réunion est plafonnée à 80 % du montant global du projet. Elle vise la prise en charge des interventions artistiques.



Critères de sélection

Les projets seront étudiés par une commission et évalués selon les critères suivants :

- la qualité de la proposition artistique ;

- l’adéquation des propositions avec le public de l’établissement et la diversité des pistes de

confrontations avec les élèves proposées ;

- la prise en compte des établissements classés en REP, REP+, dans des zones éloignées de

l’offre culturelle,

- l’articulation des temps scolaire et périscolaire ;

- l’ancrage sur le territoire et l’ouverture culturelle ;

- la faisabilité technique et financière du projet.



Dépôt des candidatures

Retrouvez les éléments pour constituer votre dossier à l’adresse suivante :

Les candidatures devront être adressées uniquement par voie numérique aux adresses suivantes :

Direction des affaires culturelles de La Réunion :

- Marie-Jo LO-THONG :

- Marie-Dominique PICARD :



Date limite de dépôt des dossiers : 15 novembre 2022 Les projets seront étudiés par une commission et évalués selon les critères suivants :- la qualité de la proposition artistique ;- l’adéquation des propositions avec le public de l’établissement et la diversité des pistes deconfrontations avec les élèves proposées ;- la prise en compte des établissements classés en REP, REP+, dans des zones éloignées del’offre culturelle,- l’articulation des temps scolaire et périscolaire ;- l’ancrage sur le territoire et l’ouverture culturelle ;- la faisabilité technique et financière du projet.Retrouvez les éléments pour constituer votre dossier à l’adresse suivante : https://bit.ly/3EwZsMZ Les candidatures devront être adressées uniquement par voie numérique aux adresses suivantes :Direction des affaires culturelles de La Réunion :- Marie-Jo LO-THONG : marie-jo.lo-thong@culture.gouv.fr - Marie-Dominique PICARD : marie-dominique.picard@culture.gouv.fr