Communiqué Appel à projets 2022 : Animation des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) 2023-2027

Communiqué de la préfecture : Par N.P - Publié le Vendredi 19 Août 2022 à 14:04





Les MAEC constituent un des outils majeurs de la Politique Agricole Commune (PAC) dans l’accompagnement du changement des pratiques agricoles afin de répondre aux enjeux environnementaux. Elles permettent d’accompagner les exploitations agricoles qui initient et s’engagent dans le développement ou le maintien de pratiques combinant performance économique et environnementale.



Ces mesures entreront en application le 1er janvier 2023. Cet appel à projets vient ainsi soutenir financièrement des projets d’animation, comprenant notamment des actions d’information et de communication, dans le but d’accompagner tous les professionnels des secteurs de l’agriculture vers la mise en place de pratiques agricoles ayant un effet bénéfique sur les ressources naturelles en particulier l’eau, le sol et la biodiversité animale et végétale. Le maintien et l’entretien des infrastructures agroécologiques telles que les haies constituent aussi des objectifs recherchés à travers cette démarche.



Candidatures éligibles



Sont éligibles à cet appel à projets les structures justifiant d’une expérience dans l’accompagnement technique et le conseil aux exploitants agricoles. Elles doivent avoir un ancrage territorial et réunir toutes les compétences nécessaires à la réussite d’un tel projet d’animation : compétences agronomiques, économiques, environnementales et de conduite et d’organisation de réunions et de formations.



Les candidats peuvent retrouver le formulaire de demande ainsi que les documents utiles en ligne, à l’adresse suivante :

















Dépôt des dossiers du 16 août au 30 septembre 2022











Le dossier de demande de subvention peut être déposé du 16 août et au 30 septembre 2022 à 12 heures.













Il peut être soumis en version papier ou en version numérique.











La version papier doit être déposée à l’adresse suivante :

Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Réunion (DAAF)





Antenne SUD





Service Territoires, Environnement et Forêt





Pôle Agriculture Durable





1, chemin de l’Irat





97410 SAINT-PIERRE









