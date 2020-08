Revenir à la Rubrique LA REUNION POSITIVE Appel à projets 2020 : Cohésion des territoires

Vous êtes une Association,

Vous avez des projets de proximité qui créent du lien social dans les quartiers ?

Répondez à cet Appel À Projets !



Date limite de dépôt des candidatures : 30 septembre 2020



LA RÉGION VOUS ACCOMPAGNE ! La Région lance son deuxième appel à projets Cohésion des Territoires. Celui-ci s’inscrit dans la continuité de la démarche initiée en 2019 par la Région Réunion.



La collectivité réaffirme ainsi sa volonté de renforcer sa contribution au développement inclusif et au renforcement des actions de proximité favorisant une meilleure cohésion.

Le présent appel à projets vise à favoriser et à apporter un soutien volontariste à des actions répondant aux besoins spécifiques des territoires prioritaires et des quartiers pauvres recensés par l’INSEE.



LES PROJETS : Les actions proposées devront s’inscrire dans un ou plusieurs des objectifs définis ci-après :



le renforcement du lien social

une plus grande égalité entre les hommes et les femmes

la facilitation de l’accès aux savoirs de base

le soutien à la parentalité

la facilitation de l’accès à l’information et aux droits pour tous

la lutte contre la marginalisation des publics fragiles ou isolés

la lutte contre les discriminations et contre toutes les formes de violences

la promotion de la citoyenneté et des valeurs de la république, notamment en direction des jeunes



DOCUMENTS : Télécharger l’Appel à Projets

Document à remplir CERFA



DÉPÔT DES DOSSIERS

Date limite de dépôt des candidatures :

30 septembre 2020



- Par voie postale :

Hôtel de Région Pierre Lagourgue

A l’attention de la Direction Égalité des Chances, Plan de Relance et Emplois Verts

Service Cohésion Territoriale

Avenue René Cassin – Moufia

BP 67190 – 97801 Saint-Denis Cedex 9



- Dépôt du dossier à l’Hôtel de Région :

A l’attention de la Direction Égalité des Chances, Plan de Relance et Emplois Verts

Service Cohésion Territoriale

Avenue René Cassin – Moufia

(Service courrier – hall d’entrée)



- Par voie électronique :

cohesionterritoriale@cr-reunion.fr



+ d’informations :

Tel : 0262 94 46 02

cohesionterritoriale@cr-reunion.fr

Les actions proposées devront s’inscrire dans un ou plusieurs des objectifs définis ci-après :le renforcement du lien socialune plus grande égalité entre les hommes et les femmesla facilitation de l’accès aux savoirs de basele soutien à la parentalitéla facilitation de l’accès à l’information et aux droits pour tousla lutte contre la marginalisation des publics fragiles ou isolésla lutte contre les discriminations et contre toutes les formes de violencesla promotion de la citoyenneté et des valeurs de la république, notamment en direction des jeunesHôtel de Région Pierre LagourgueA l’attention de la Direction Égalité des Chances, Plan de Relance et Emplois VertsService Cohésion TerritorialeAvenue René Cassin – MoufiaBP 67190 – 97801 Saint-Denis Cedex 9A l’attention de la Direction Égalité des Chances, Plan de Relance et Emplois VertsService Cohésion TerritorialeAvenue René Cassin – Moufia(Service courrier – hall d’entrée)cohesionterritoriale@cr-reunion.frTel : 0262 94 46 02cohesionterritoriale@cr-reunion.fr Date limite de dépôt des candidatures : 30 septembre 2020La Région lance son deuxième appel à projets Cohésion des Territoires. Celui-ci s’inscrit dans la continuité de la démarche initiée en 2019 par la Région Réunion.La collectivité réaffirme ainsi sa volonté de renforcer sa contribution au développement inclusif et au renforcement des actions de proximité favorisant une meilleure cohésion.Le présent appel à projets vise à favoriser et à apporter un soutien volontariste à des actions répondant aux besoins spécifiques des territoires prioritaires et des quartiers pauvres recensés par l’INSEE.





Dans la même rubrique : < > Didier Robert demande au Ministre la mise en place de mesures exceptionnelles et urgentes pour La Réunion NEO, une nouvelle ouverture sur la mer