Appel à projet : valorisation de l'espace Corail

Situé sur la Côte Ouest, Avenue de Bourbon à l’Ermitage Les Bains, l’Espace Corail bénéficie d’une situation privilégiée et propice à toutes activités économiques, touristiques et culturelles.Ce nouvel espace totalement neuf, établi sur une superficie de 2 116 m2, est adossé au Village de Corail. Il comprend un bâtiment principal ouvert sur une terrasse couverte en bois, ainsi que 5 kiosques, 2 blocs sanitaires indépendants et un local indépendant construit en bois de cryptoméria.Le Département souhaite aujourd’hui valoriser ce site exceptionnel à travers un projet de qualité contribuant à l’attractivité de ce territoire, à la mise en valeur de l’excellence réunionnaise, à la création d’activités, d’emplois et d’insertion professionnelle.Les candidats sont invités à visiter le site. Pour ce faire, ils devront prendre contact à l’adresse e-mail suivante :Consultez le dossier complet :Tout projet de valorisation du site sera étudié.Le candidat devra remettre sa proposition au plus tard le mercredi 30 septembre 2020 à 16h, sous forme dématérialisée à l’adresse e-mail suivante : appel-projets@cg974.fr Pour tous renseignements complémentaires, utilisez la même adresse.