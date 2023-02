Communiqué Appel à projet régional : Fonds des mobilités actives (6ème édition)

"L’enveloppe régionale de ce fonds est de 1,2 millions d’euros de travaux", indiquent les services de l'Etat. Par N.P - Publié le Mardi 21 Février 2023 à 11:56

Le communiqué de la préfecture :



Dans le prolongement du Plan Vélo et Mobilités Actives annoncé par la Première ministre le 20 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe BECHU, et le ministre délégué chargé des transports, Clément BEAUNE, ont lancé le 20 janvier 2023 le financement de 100 millions d’euros pour des projets d’infrastructures cyclables. L’enveloppe régionale de ce fonds est de 1,2 millions d’euros de travaux.



Les cinq premiers appels à projets du « fonds mobilités actives – aménagements cyclables » lancés entre 2019 et 2022 ont connu un franc succès à La Réunion avec 17 projets lauréats pour un montant total de subvention apportées par l’État de 7,5 millions d’euros.



Ce 6ème appel à projet est ouvert à tous les maîtres d’ouvrage publics, notamment les communes, les départements, les groupements de collectivités, dès lors que le projet s’inscrit dans une politique cyclable cohérente à l’échelle du territoire et qu’il respecte les recommandations techniques en matière de sécurité.



Il doit permettre d’intensifier la réalisation d’aménagements cyclables identifiés comme nécessaires dans des secteurs à enjeu et coûteux du fait de leur ampleur.



Une attention particulière sera accordée aux territoires peu denses pour lesquels l’effet de levier des aides de l’État est le plus marqué.



Les candidats sont invités à déposer leur(s) projet(s) avant le 21 avril 2023 (inclus).



Le cahier des charges et les annexes sont disponibles en téléchargement sur le site



