Communiqué Appel à projet pour la Semaine Européenne du Développement Durable

Un appel à projet est lancé à La Réunion à l'occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable, qui se déroulera en septembre prochain. Le communiqué de la préfecture : Par Aurélie Hoarau - Publié le Jeudi 2 Juillet 2020 à 12:22 | Lu 226 fois

La semaine européenne du développement durable La 18e édition de la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) se déroulera du 18 septembre au 8 octobre 2020 dans un contexte où les enjeux environnementaux et sanitaires sont renforcés par la crise COVID 19. Cette édition qui se déroulera sur 3 semaines est placée sous la thématique nationale : « Les enjeux de la Biodiversité et le Climat ».



La SEDD est un rendez-vous incontournable et attendu de rencontre entre les partenaires institutionnels, les acteurs du développement durable et le grand public. Chaque année, la SEDD est l’occasion pour les porteurs de projets (administrations, collectivités, établissements scolaires, entreprises, particuliers…) de faire connaître leurs actions auprès du grand public, mais également auprès de l’Etat et des collectivités afin de mettre en place des synergies et de créer du lien entre les différents participants.



Les objectifs du développement durable des Nations Unies



Cet évènement est également l’occasion promouvoir l’innovation, la créativité, l’entraide et le partage autour des 17 Objectifs du Développement Durable (ODD) adoptés par les Nations Unies en 2015. Cette année, nous fêterons leur 5ème anniversaire, le 25 septembre 2020 !

La France, comme 193 pays, s’est engagée à atteindre ces objectifs d’ici 2030.



Appel à projet à La Réunion



La Réunion a pour ambition d’être remarquable sur la promotion du développement durable. C’est pourquoi, outre la thématique nationale consacrée aux enjeux de la biodiversité et du climat, notre région a choisi de promouvoir toutes les thématiques des ODD et les enjeux de la transition écologique afin notamment de :



- préserver la biodiversité endémique et unique au monde de La Réunion,

- viser l’autonomie énergétique,

- réduire l’empreinte carbone,

- garantir un vivre ensemble tout en développant l’emploi pérenne.



Cet appel à projets est ouvert jusqu’au 02 septembre 2020. A vos idées et initiatives !



