<<< RETOUR La Réunion Positive

Appel à projet : Pôle d’échanges La Région lance un appel à projet en vue d’une occupation précaire du Domaine Public Régional :

2 lots sur le pôle d’échanges ZAA Pierre Lagourgue dédiés à des activités de restauration légère de type snack.



Deux locaux sont disponibles, l’un de 19,50 m² et l’autre de 18,10 m²

situés au 2 rue Hélène Boucher à Sainte Marie



Les critères de sélection des porteurs de projets :

Capacités professionnelles et entrepreneuriales

Concept du projet

Redevance annuelle d’occupation



LES DÉPÔTS DES PROJETS DOIVENT ÊTRE ADRESSÉES



Avant le 3 septembre 2018



HÔTEL DE RÉGION PIERRE LAGOURGUE

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

AVENUE RENÉ CASSIN - MOUFIA | 97719 SAINT - DENIS CEDEX 9

Tél : 02 62 48 70 48 - 02 62 48 70 48



Cet appel à projets s’effectue conformément à l’article L.2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques aux termes duquel « l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. » Il s’agit de proposer un projet de restauration légère de type snack.Deux locaux sont disponibles, l’un de 19,50 m² et l’autre de 18,10 m²situés au 2 rue Hélène Boucher à Sainte MarieLes critères de sélection des porteurs de projets :Capacités professionnelles et entrepreneurialesConcept du projetRedevance annuelle d’occupationLES DÉPÔTS DES PROJETS DOIVENT ÊTRE ADRESSÉESHÔTEL DE RÉGION PIERRE LAGOURGUEDIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUESAVENUE RENÉ CASSIN - MOUFIA | 97719 SAINT - DENIS CEDEX 9Tél : 02 62 48 70 48 - 02 62 48 70 48Cet appel à projets s’effectue conformément à l’article L.2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques aux termes duquel « l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. » La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > Carrière sanitaire et sociale Consultations citoyennes : Quelle est votre Europe ?