Appel à projet INTERREG patrimoine culturel 2018 Projets collaboratifs visant à développer les outils et connaissances utiles à la préservation et la valorisation du patrimoine culturel dans l’Océan Indien (Volet TRANSNATIONAL)

CONTEXTE :



LE PROGRAMME INTERREG V Océan Indien 2014-2020



En tant que régions de l’Union Européenne, La Réunion et Mayotte bénéficient de soutiens financiers communautaires contribuant au développement de leur territoire. Dans ce cadre, le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) présente un volet important consacré à la coopération territoriale européenne, à travers les programmes INTERREG.



Le programme de coopération INTERREG V Océan Indien 2014-2020 constitue la troisième génération de programme de coopération territoriale pour La Réunion. Il a été adopté par la Commission Européenne le 23 septembre 2015 et il comporte un volet relatif au patrimoine culturel.



La qualification de ce patrimoine commun, matériel et immatériel légitime la mutualisation des programmes de recherches et de valorisation ; il nécessite des interventions visant à le préserver, compte tenu du caractère irremplaçable et fragile des objets concernés ; il représente un réel potentiel de développement culturel et de rayonnement des cultures et des civilisations de l’Océan Indien occidental, de même qu’un potentiel économique et touristique résultant de sa valorisation.



Ainsi un enjeu fort de la coopération consistera à faire du patrimoine culturel un vecteur de croissance économique durable, en l’identifiant, en le protégeant et en le valorisant pour renforcer l’attractivité des territoires.



Les critères de sélection des opérations définis dans les fiches actions du programme de coopération INTERREG V Océan Indien 2014-2020 ont été validés lors du 1er comité de suivi INTERREG Océan Indien 2014-2020 du 27 avril 2016.



Date d’ouverture de l’appel à projets :

Lundi 22 janvier 2018

DATE LIMITE DE REMISE DES PROPOSITIONS :

Lundi 5 mars 2018



déposé au service courrier de l’hôtel de Région, avenue René Cassin à Sainte-Clotilde au plus tard le lundi 5 mars 16 heures

déposé au service courrier de l'hôtel de Région, avenue René Cassin à Sainte-Clotilde au plus tard le lundi 5 mars 16 heures

OU posté au plus tard le lundi 5 mars 2018 (cachet de la poste faisant foi)

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL A PROPOSITIONS



En tant qu’autorité de gestion du Programme Opérationnel INTERREG 2014-2020, la Région Réunion lance le présent appel à projets afin de favoriser l’émergence de projets collaboratifs visant à développer les outils et connaissances utiles à la préservation et la valorisation du patrimoine culturel dans l’Océan Indien.



1.1 Volet INTERREG concerné :

Les projets pourront bénéficier de subventions publiques et être financés dans le cadre de l’action 8-2 du programme opérationnel INTERREG 2014-2020. La fiche action, détaillant notamment la nature des dépenses éligibles, est jointe en Annexe 1.



L’action 8.2 « Projets collaboratifs visant à développer les outils et connaissances utiles à la préservation et la valorisation du patrimoine culturel dans l’Océan Indien (Transnational) » s’inscrit dans le cadre de :



l’axe VIII : Renforcer les capacités de connaissance et de valorisation du patrimoine naturel et culturel de la zone Océan Indien / Transnational (TN)

l’Objectif Thématique 6 (OT) : Protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources

l’Objectif Spécifique (OS) 5b : Accroître la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et culturel de la zone Océan Indien

Les actions de coopération culturelle visant à identifier, conserver et valoriser les sites historiques, les cultures et traditions locales s’inscrivent dans cette dynamique de préservation et de valorisation patrimoniale, notamment dans une approche d’un tourisme durable, fondé sur le respect des milieux et des identités.Cet axe permettra la réalisation des actions visant le développement, par des projets collaboratifs, d’outils de connaissance utiles au suivi, à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel dans l’Océan Indien.



Les résultats attendus de cet objectif spécifique sont les suivants :



une meilleure connaissance des richesses du patrimoine culturel et naturel des pays de l’océan indien

une préservation et une valorisation, notamment touristique et pédagogique, du patrimoine naturel et culturel de l’océan Indien.



1.2 Objectifs de l’action :



L’action a pour objectif de connaître, préserver durablement et valoriser les éléments remarquables du patrimoine matériel ou immatériel de l’Océan Indien dans une logique de mise en réseau.



Elle se décompose en deux volets :



Volet 1 : Création et développement de bases de données collaboratives du patrimoine remarquable de l’Océan Indien.

Volet 2 : Projets collaboratifs visant la connaissance, la conservation, la transmission, la valorisation et la médiation culturelle du patrimoine matériel et immatériel de l’Océan Indien.



1.3 Périmètre géographique :



L’action se décline sur le volet TRANSNATIONAL et concerne La Réunion et/ou Mayotte et les pays et territoires suivants : Australie, Inde, Kenya, Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, Maldives, Mozambique, TAAF et Tanzanie.



1.4 Type de bénéficiaires :



Les bénéficiaires éligibles sont les associations, les autorités publiques locales, régionales et nationales, les établissements publics, les organismes de recherche publics et privés, les organismes gestionnaires d’espaces naturels, les établissements d’enseignement supérieur.



1.5 Critères de sélection de l’action :



Les principes directeurs de sélection du programme, définis dans la fiche action, sont les suivants :

contribution du projet aux objectifs UE 2020,

contribution du projet à la stratégie du programme INTERREG Océan Indien,

contribution du projet au développement de réseaux partenariaux de préservation et de valorisation du patrimoine naturel et culturel,

contribution aux résultats attendus pour la priorité d’investissement.

cohérence avec les stratégies des territoires et organisations régionales de la zone (notamment COI, COMESA, SADEC, IORA, JAES, TAAF …),

participation d’au moins un pays de la zone Océan Indien hors COI ET d’un partenaire de Mayotte et/ou de La Réunion ,

cohérence avec les stratégies des territoires et organisations régionales de la zone (notamment COI, COMESA, SADEC, IORA, JAES, TAAF …),

participation d'au moins un pays de la zone Océan Indien hors COI ET d'un partenaire de Mayotte et/ou de La Réunion ,

contribution à la création de partenariats en matière de préservation et valorisation du patrimoine culturel

1.6 Taux de subvention et maquette financière :



Le taux de subvention est de 100 % du montant HT des dépenses éligibles réparti en 85 % de financements européens et 15 % de contrepartie nationale.

RENSEIGNEMENTS



Le porteur de projet pourra obtenir des renseignements sur le présent appel à projet auprès du service instructeur de la fiche action 8-2 du PO INTERREG V, le Guichet Unique Infrastructures de Développement Durable et Energie (GU IDDE) au Conseil Régional de La Réunion



Contacts :



Instructeurs :

Cynthia FRANÇOISE tél : 02 62 67 14 59 / email : cynthia.francoise @cr-reunion.fr

Annie AUFAURE tél : 02 62 67 14 53 / email : annie.aufaure@cr-reunion.fr



Chef du service GU IDDE :

