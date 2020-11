Appel à projet : Espaces de rencontre et de médiation familiale 2021

Création de deux espaces de rencontres et de médiation familiale

Les porteurs de projets sont invités à transmettre leur proposition au secrétariat Comité des financeurs assuré par la CAF Réunion :

par voie électronique à l'adresse e-mail suivante :

et par voie postale à l'adresse suivante :

Les candidatures sont attendues pour le samedi 19 décembre 2020 au plus tard.

Documents

L'appel à projet s'adresse aux associations et collectivités locales susceptibles de porter ce type d'action.La Caisse d'Allocations Familiales, le Conseil Départemental et le Tribunal Judiciaire lancent un appel à projets en vue de soutenir la création de deux nouveaux Espaces Rencontre parents-enfants.Cette initiative partenariale est portée à la fois par le Schéma départemental de services aux familles (SDSF), le Schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale (SDOSMS), et la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté (SP), dans un souci d'équilibre territorial et d'accessibilité de l'offre de service d'une part, mais également d'une réelle mobilisation des professionnels de tous les espaces rencontres pour répondre aux sollicitations spontanées des familles et/ou des professionnels qui les accompagnent (médiateurs familiaux, travailleurs sociaux,...).Cet appel à projet a donc pour objectif de doubler l'offre actuelle par la création de deux nouveaux Espaces de rencontre dédiés, dans l'Est et dans l'Ouest de l'Ile de la Réunion et de faciliter l'orientation des familles suivies par les travailleurs sociaux du Département, de la CAF de La Réunion ou de tout autre acteur concourant à l'accompagnement et au soutien à la parentalité dans une démarche préventive.L'Espace de rencontre est un lieu tiers, neutre et transitoire qui permet aux parents et à leurs enfants d'établir, de reprendre ou de maintenir des relations lorsque l'exercice des droits de visite est interrompu ou rendu difficile dans un contexte de séparation parfois conflictuel. direction.cafreunion@caf.cnafmail.fr et copie à : lynda.cartaye@cafreunion.cnafmail.fr CAF de La RéunionA l'attention du Pôle parentalité412 rue Fleur de JadeCS 6103897833 Sainte-Marie Cedex L'appel à projet (ouverture dans une autre page) Le cahier des charges (ouverture dans une autre page) Autres documents utiles (budgets prévisionnels, liste des pièces à produire, attestation sur l'honneur...) et en savoir plus sur le site internet de la CAF) (ouverture dans une autre page)