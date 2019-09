Appel à projet : Antenne de Paris, espaces d'exposition et de vente

Qui peut répondre à l’appel à projets ?



Renseignements

15 janvier 2020 à 15h

Le Département de la Réunion dispose d’un site d’exception à Paris qui pourrait représenter une vitrine pour l’excellence réunionnaise. Ce bien à fort potentiel est un espace aménagé pour l’exposition et la vente au sein de son Antenne décentralisée, dans le 4e arrondissement à Paris, 21 Rue du Renard.Tout projet de valorisation du site sera étudié par le Département. La nature et la localisation de ce site à fort potentiel doivent toutefois permettre l’émergence d’un projet qualitatif contribuant à la mise en valeur de la richesse du territoire réunionnais, à la création d’activités et d’emplois.Tous les renseignements relatifs au site et à ses modalités d’occupation sont inscrits dans leLes offres devront parvenir au Département de la Réunion avant leà l’adresse appel-projets@cg974.fr avec la mention Appel à projets « Antenne de Paris - Espaces d’exposition et de vente ».