Appel à projet 2023 : Opération 1ères Pages

AUTEUR.TRICE, ILLUSTRATEUR.TRICE

Dépôt des dossiers au plus tard le 15 septembre 2023.

Documents à télécharger

Concours de création d’un album pour les tout-petitsÀ vos plumes !Le lauréat recevra une dotation et verra son album édité.Renseignement et règlement complet du concours disponible sur departement974.fr sous l’onglet « Avis, projets, enquêtes » et au 0262 21 13 96.Formulaire d'inscription ci-dessous (PDF) :Règlement du concours ci-dessous (PDF) :