Appel à manifester contre les antivax pour mise en danger de la vie d'autrui

La démocratie est un nivellement par le bas, soutenait Tayllerand, un des fondateurs de la déclaration d'indépendance en Amérique du nord.



Force est de constater que les manifestations antivax lui donnent raison, tellement ces personnes ne comprennent pas l'urgence de la situation.



Tant que nous n'aurons pas atteint l'immunité collective, soit 80 % de la population à La Réunion, nous serons à la merci de ce virus.



Beaucoup d'élèves sont actuellement touchés par la contamination, et sont obligés de rester chez eux. Allons nous faire subir à nos enfants, une troisième année scolaire tronquée et confinée ? Jusqu'à quand devons nous subir l'inconscience de personnes égoïstes et complètement déconnectés de la réalité ?



J'appelle à manifester contre les non vaccinés irresponsables, ceux qui font passer leur intérêts individuels contre l'intérêt général et collectif. Ceux qui dominés par la démagogie et la faiblesse complotiste, ne cessent de mettre la vie d'autrui en danger.