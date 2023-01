Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Appel à manifestation d'intérêt Dans le cadre du Pacte Réunionnais d’Investissement dans les Compétences (PRIC), la Région Réunion lance un appel à manifestation d’intérêt (AMI) relatif aux initiatives locales en faveur de la formation professionnelle, du développement des compétences et de l’accompagnement aux projets professionnels.



En visant l’émergence de nouveaux projets, cet AMI s’inscrit dans une logique de renouvellement, de modernisation et de diversification de l’offre de formation en faveur des Réunionnais en recherche d’emploi.



Les projets devront démarrer au plus tard le 31 décembre 2023 et être terminés avant le 31 décembre 2025.

La date limite de dépôt des dossiers complets de manifestations d’intérêt est fixée au 31 mars 2023. CONTACTS :

Pour toute demande d’informations, vous pouvez appeler le secrétariat de Direction de la Direction de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage (DFPA) au 02 62 92 47 50.



Lien vers le portail de démarches en ligne :

CLIQUEZ-ICI Lien vers le portail de démarches en ligne : Cet appel à manifestation vise à soutenir les initiatives locales recourant aux méthodes pédagogiques innovantes et basées sur la sécurisation des parcours professionnels en vue de former les publics les plus fragiles et favoriser leur insertion professionnelle.





