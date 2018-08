Appel à manifestation d’intérêt pour le POP 3

Le Plan Ordinateur Portable « POP Génération 3 » est un dispositif régional pour l’égalité des chances, en faveur des lycéens et des apprentis.- réduire la fracture numérique- favoriser l’accès aux technologies de l’information et de la communicationDans le cadre de la reconduction du Plan Ordinateur Portable - POP Génération 3 pour l’année scolaire 2018-2019, la Région Réunion lance un appel à manifestation d’intérêt auprès des revendeurs en informatique Pour répondre à cet appel à candidature, les revendeurs doivent :- Prendre connaissance de la convention, qui précise les conditions de mise en oeuvre auxquelles ils devront se conformer ;- Transmettre aux services de la Région, la convention de partenariat à télécharger Ce document devra être dûment signé et accompagné des pièces réclamées.Afin de permettre la diffusion des coordonnées des revendeurs auprès des bénéficiaires du POP GENERATION 3, une liste sera réalisée sur la base des conventions réceptionnées par les services de la Région au plus tard le 10 septembre 2018.Où se renseigner la Direction de l’Education :Tél : 0262 94 46 10 – 0262 94 46 11