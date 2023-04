Appel à manifestation d'intérêt : La Région Réunion accompagne le secteur de la pêche et de l'aquaculture

CANDIDATURE :

PROMOTION, DIFFÉRENTIATION DES PRODUITS LOCAUX - STRUCTURATION DE LA FILIÈRE ET DU MARCHÉVOUS ÊTES :➜ un institut, centre technique, organisme de recherche, entreprise ou association assurant des missions de recherche ou d’innovation, pôle de compétitivité en association avec des professionnels ou organisme de droit public➜ une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, organisation de producteurs, association et syndicat de professionnels de la pêche, associations regroupant les professionnels de la mer➜ un organisme de droit public et qualifié de droit public,➜ une entreprise (ou groupement d’entreprises) de la filière pêche et aquacultureDATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS : 30 OCTOBRE 2023