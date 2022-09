Appel à manifestation d’intérêt - Gestion et valorisation des biodéchets dans la restauration collective publique

Le présent AMI, relatif à la valorisation des biodéchets dans la restauration collective publique a pour objectif d’accompagner les porteurs de projets dans le développement de leurs solutions locales de valorisation des biodéchets issus des restaurants collectifs, afin de répondre aux enjeux précités. Il s’inscrit dans le cadre des objectifs du Plan régional de prévention et gestions des déchets (PRPGD), en cours d’élaboration.



Les solutions identifiées devront être en cohérence aux Programmes Locaux de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) établis par les Établissements Publics de Coopération Intercommunale et des syndicats mixtes de traitement des déchets. De même, elles devront être en cohérence avec la politique de gestion des déchets des établissements publics et adaptées à leur besoin.