Appel à manifestation d'intérêt – Choix du polynôme industriel pour le projet Territoires d'industrie de la CIREST

Publié le Vendredi 4 Novembre 2022



Choix du polynôme industriel pour le projet Territoires d’industrie de la CIREST

du jeudi 03 au vendredi 24 novembre 2022



CONTEXTE

L’initiative « Territoires d’industrie » s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de reconquête industrielle et de développement des territoires. Elle vise à mobiliser de manière coordonnée les leviers d’interventions qu’ils relèvent de l’Etat et de ses opérateurs, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou des entreprises, au service de l’industrie et de leur territoire.

Cette nouvelle approche repose sur plusieurs principes :

Un principe de ciblage visant plus spécifiquement à soutenir les entreprises sur chacun des territoires à fort enjeux industriels identifiés dans le cadre de cette initiative ;

Un principe de gestion décentralisée, qui s’inscrit dans le cadre des compétences économiques des régions et des intercommunalités. Les projets devront d’abord être proposés, construits et animés au plan local par les acteurs locaux : industriels, maires, présidents d’intercommunalités au service d’une approche « du bas vers le haut ».

Un principe d’offre de services intégrée avec des outils concrets qui peuvent être mobilisés en fonction des besoins spécifiques. Chaque mesure s’inscrit dans l’une des 4 grandes thématiques du programme : recruter, attirer, innover ou simplifier. Le territoire de la CIREST a été labélisé « Territoire d’industries » lors du conseil national de l’industrie le 22 novembre 2018.

Afin de répondre aux défis de la labellisation, La CIREST a installé son comité de gouvernance local avec le concours de l’État, de la Région et les représentants socio-professionnels.

Le programme Territoire d’industrie a pour objectif d’accompagner le renouveau industriel en focalisant l’action sur les territoires. Cette volonté affichée de donner la parole et de laisser l’initiative au terrain a été matérialisée dans la gouvernance de chaque programme par un binôme constitué d’un élu et d’un industriel du territoire.



A. Pourquoi cet appel à manifestation d’intérêt ? Dans la continuité de la nouvelle démarche du PTI, le présent AMI a pour objectif de sélectionner 5 industriels – 1 par filière – créant un polynôme industriel qui permettra au territoire :

D’identifier au mieux les problématiques des filières industrielles

de proposer des solutions adaptées et

B. A qui s’adresse cet AMI ? Le présent appel à manifestation d’intérêt s’adresse à l’ensemble des acteurs industriels (association, GIP, SCOP, SCIC, entreprise…) souhaitant s’engager pour le développement économique sur le territoire de la CIREST, en lien avec les filières suivantes :

Le Numérique

L’Energie

La logistique

L’agroalimentaire

L’Environnement

La CIREST souhaite procéder à la sélection d’un polynôme industriel, avec la désignation d’une structure (binôme) par filière :





D. Quel est le périmètre d’intervention du polynôme CIREST – Industriels ? Les industriels formant le polynôme assureront l’animation de la démarche au niveau du territoire de la CIREST en :

Identifiant les enjeux prioritaires pour un développement industriel du territoire.

Représentant le territoire : les industriels sont reconnus par leurs pairs pour leurs action dans le domaine du développement industriel

Mettant en œuvre des actions ou des projets afin de participer au développement industriel du territoire

E. Quels bénéfices à candidater La valeur ajoutée repose sur la mobilisation coordonnée des acteurs à tous les niveaux en tenant compte des spécificités des territoires. L’avantage dépend de la capacité collective à mieux faire connaître et utiliser les outils existants, en particulier en accélérant les délais de mise en œuvre et en simplifiant les procédures pour les collectivités et les entreprises intéressées, ainsi qu’à proposer de nouvelles solutions aux besoins de celles‐ci.

Le polynôme industriel sélectionné fera l’objet d’un appui en ingénierie, conseils et réseautage pour améliorer leur attractivité au sein du territoire.



F. Procédure de sélection Dépôt des candidatures

Toutes les candidatures doivent être dument remplies sur le formulaire joint, accompagnées d’une présentation de la structure et le projet ou les actions que cette dernière souhaite porter sur le territoire.

Les candidatures sont à soumettre à Madame Sheila Dayal, cheffe de projet territoire d’industrie, avant le 23 novembre 2022 à 16h00, soit :

Par voie postale, à la CIREST, 28 Rue des Tamarins, Saint-Benoît 97470, La Réunion

A l’adresse courriel suivante : dayal@cirest.fr

Sélection des candidatures

La sélection des partenaires sera par la CIREST avant décembre 2022.

A l’issue de la sélection, le polynôme contractualisera avec la CIREST, la Région et l’État cet engagement par la signature de la convention territoire d’industrie.

NB : pour d’avantage d’information sur le programme territoire d’industrie, les structures intéressés sont invitées à visiter le site web de



Pièces à télécharger :

– Appel à manifestation d’intérêt

– Lettre de manifestation d’intérêt

