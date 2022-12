Date limite de dépôt : 10 janvier 2023

Appel à manifestation d’intérêt (AMI) : "Création d’unités de transformation de la production agricole locale"Au travers du plan Agripéi 2030, et de son plan de relance économique post COVID, le Département de La Réunion accompagne les projets pour développer une plus grande souveraineté alimentaire de notre territoire.La Collectivité lance cet appel à manifestation d'intérêt pour identifier les projets de transformation de produits agricoles locaux, répondant à cet objectif, et qui pourraient être rapidement mis en œuvre. La démarche permettra d'évaluer les modalités d'accompagnement possibles des projets concernés.DEPARTEMENT DE LA REUNIONDirection de l’Agriculture, de l’Eau et de l’EnvironnementService de Développement et de Diversification AgricoleCellule de Projets des Filières Agricoles50 TER QUAI OUEST - 97400 SAINT DENISContact tel : 0262 59 77 87 courriel : daee.sdda.cpfa@cg974.fr Par courriel, préciser dans l’objet : « AMI Unité de transformation _ Année _ Nom du porteur de projet »- Le dossier de candidature devra comprendre :- Pièces complémentaires :Tout autre document utile à la bonne compréhension du dossier et présentant la viabilité économique du projet : rapports d’étude (étude de faisabilité, étude de marché, business plan, diagnostic…), photo du site, devis, plan de financement…