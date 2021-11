A la Une . Appel à limiter la consommation d'eau sur Saint-Denis

Runéo demande aux habitants de Saint-Denis d'être vigilant sur leur consommation à cause d'un niveau bas des réserves d'eau. Voici le communiqué de Runéo : Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 26 Novembre 2021 à 15:00

Compte tenu du niveau actuel des réserves d'eau, Runéo demande aux habitants de la ville de Saint-Denis d'être particulièrement vigilants à la maîtrise de leurs usages en eau et de limiter l'arrosage des pelouses, le lavage des véhicules et le remplissage des piscines.



Les secteurs concernés sont :



- L'ensemble de la commune de Saint-Denis



Runéo remercie ses clients pour leur civisme et les tiendra informés de l'évolution de la situation.