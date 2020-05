Société Appel à la vigilance: "La mer reste un espace fragile et parfois dangereux" Alors que l'accès à l'océan est de nouveau possible, la préfecture rappelle que "la mer reste un espace fragile et parfois dangereux" et appelle à la prudence. Le communiqué des services de l'Etat : Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 12 Mai 2020 à 11:39 | Lu 199 fois

Il est essentiel de reprendre les bons réflexes de sécurité : se renseigner sur les conditions météorologiques,

informer ses proches des heures de départ et de retour prévues et de la zone d'évolution,

porter un gilet de sauvetage, respecter les limitations de vitesse et de navigation.

Le canal VHF 16, veille en permanence, permet de contacter le CROSS en cas d'urgence. Le numéro 196 peut également être composé par téléphone.



La vigilance reste de mise face au risque de requin. Ainsi, l'arrêté préfectoral interdisant la baignade et les activités utilisant la force motrice des vagues est toujours de vigueur dans la zone des 300 mètres, hors zones dédiées avec des systèmes de protection.



Lors de l'activité de chasse sous-marine, il est important de ne pas partir seul et de signaler sa présence par l'utilisation d'une bouée conforme à la réglementation. Il est rappelé que la chasse sous-marine est interdite partout à la Réunion la nuit et qu'elle est interdite dans certains périmètres de la réserve en journée.



La vente des produits de la pêche de loisir ne constitue pas seulement un délit puni de 25 000 euros d’amende. C’est aussi une concurrence déloyale pour les pêcheurs professionnels. Aussi, les poissons doivent être identifiés par ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale. Pour rappel, il est interdit de pêcher autour des dispositifs de concentration de poissons (DCP) hors week-ends et des jours fériés.