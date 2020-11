Appel à la participation citoyenne : l’Écocité à votre porte

Une mise en place qui s’est tenue sur la demi-journée. Cette opération invite la population à découvrir le projet et d’évoquer avec elle ses perceptions, ses idées, ses visions sur ce chantier Écocité.Un rendez-vous auquel assistaient la Maire de Saint-Paul, Huguette BELLO, et le premier Adjoint et Président du Territoire de la Côte Ouest (TCO), Emmanuel SÉRAPHIN. Tous deux insistaient sur la nécessité que la participation citoyenne s’exprime et que la population Saint-Pauloise vienne donner son avis.Le top départ est donné, vous avez jusqu’au 18 décembre pour participer et émettre vos avis sur les différents stands d’information à retrouver sur le site du TCO.