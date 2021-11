Communiqué Appel à la mobilisation : Le PCR soutient le rassemblement de l'intersyndicale

Un appel à la mobilisation a été lancé pour dimanche à Saint-Denis afin d'apporter un soutien aux manifestants antillais et exprimer l’opposition au Pass sanitaire. Le Parti communiste réunionnais apporte également son soutien et milite pour la tenue d’une "Conférence Territoriale Publique". Par NP - Publié le Vendredi 26 Novembre 2021 à 07:38

Le communiqué du PCR:



Le Parti Communiste Réunionnais a pris connaissance de l’appel lancé par les organisations CGTR, FO, FSU, SOLIDAIRES, SAIPER-UDAS et ATTAC-REUNION, en faveur d’un rassemblement à Champ-Fleuri, ce dimanche 28 novembre à 10h. Un programme revendicatif en 8 points sert de base au ralliement.



Le Parti Communiste Réunionnais apporte son soutien au rassemblement et au cahier de revendications.



Le PCR rappelle qu’il milite pour la tenue d’une "Conférence Territoriale Publique ouverte à toutes les forces vives de La Réunion" afin d'élaborer un projet réunionnais pour les Réunionnais.



Le PCR invite la population réunionnaise à participer en nombre au rassemblement de l’intersyndicale.