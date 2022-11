Communiqué Appel à la grève à mairie de Saint-Denis

L'UNSA Territoriaux se mobilise ce mardi pour manifester suite à l'annonce de la suppression de congés payés et jours de congés de préretraite pour les agents, les employés du CCAS et de la caisse des écoles de la mairie de Saint-Denis Par NP - Publié le Lundi 28 Novembre 2022 à 08:06

L'appel à la grève de l'UNSA :



Lors du comité technique du 21 novembre 2022, la mairie de Saint Denis a confirmé son intention de supprimer 5 jours de congés payés et des jours de congés de préretraite et cela sans aucune compensation à l'ensemble de ses agents.



Par un tour de passe-passe, la collectivité tente de faire croire que 6 jours de RTT compenseraient la suppression de ces 5 jours de congés supplémentaires. En réalité, ces jours de RTT sont obtenus par les agents, en effectuant un temps de travail supplémentaire équivalent à 6 jours de travail en plus.



Pour dénoncer cette manipulation, l'UNSA a déposé, le 22/11/2022, un préavis de grève pour le 29 novembre prochain.



L'UNSA regrette que la mairie de Saint-Denis n'ait pas profité de ce délai laissé par ce préavis pour engager de

réelles discussions en vue de trouver des solutions à cette situation. Au contraire, elle a fait le choix, de continuer à créer de la confusion et de la désinformation entre autres, par le biais d'une note de service adressé aux personnels des écoles, datée du 25/11/2022.



A nouveau, par un autre tour de collectivité informe les personnels des écoles bénéficier de 5 jours de repos compensateur cette note ne précise pas que les agents pourront bénéficier de ces repos compensateurs qu'après avoir réalisé, soit des heures supplémentaires, soit des heures complémentaires.



Les agents de la mairie, du CCAS et de la caisse des écoles de Saint-Denis méritent d'être mieux considérés.