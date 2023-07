Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Appel à initiatives pour l’amélioration du cadre de vie et à la lutte anti-vectorielle Dans le cadre de l’actualisation du Plan Local d’Urbanisme et notamment de l’édition du Projet d’Aménagement de Développement Durable (Approuvé le 27 septembre 2012 – Édition novembre 2022), des principes (Axe « Un développement qui préserve et valorise le capital environnemental du territoire ») ont été établis dans l’optique de protéger et valoriser le patrimoine paysager :





– Principe 14 : La mise en valeur du patrimoine naturel et historique.



S’appuyant sur un diagnostic et un travail transversal entre différents services communaux, l’appel à initiatives a été initié.



Cet appel à initiatives a pour vocation de proposer aux acteurs de proximité, des fonciers communaux et non communaux privés afin d’y réaliser des projets ciblés et axés pour l’essentiel sur l’entretien et l’embellissement des espaces verts.



Par ailleurs, ce dispositif permet à la collectivité de limiter et de réduire l’insalubrité d’un certain nombre de sites relevant de sa gestion, et ce dans le contexte actuel de lutte anti-vectorielle.



À l’issue d’un examen par un jury, les associations les plus adaptées et structurées pour la mise en place de ces actions, seront sélectionnées et suivies pour la mise en œuvre des actions.



L’appel à initiatives se compose de trois volets répartis en deux téléservices : (



Téléservice concernant l’amélioration du cadre de vie :

Volet 1 : Embellissement et valorisation des sites à valeur touristique

Volet 2 : Création d’un projet environnemental



Téléservice concernant la lutte anti-vectorielle :

Volet 3 : Plan Lutte Anti-Vectorielle



Date limite de candidature des associations : le 18 août 2023



