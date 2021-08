Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Appel à candidatures pour le Salon International de l'Agriculture (SIA) 2022 à Paris

Appel à candidatures SIA 2022

aux Agriculteurs, Artisans de l’agro-alimentaire, Structures transformant les produits issus de l’agriculture locale



Du 26 février au 6 mars 2022 (sous réserve du maintien de la manifestation), se tiendra à Paris la 58ème édition du Salon International de l’Agriculture.

Le Département de La Réunion, la Région Réunion et la Chambre d’Agriculture mettent en place, un "village Réunion" qui regroupera l’ensemble des exposants réunionnais pour offrir une meilleure visibilité et valorisation du savoir-faire local.

Pour l’édition 2022, pour permettre aux exposants d’optimiser leur participation, un accent sera particulièrement mis sur la diversité des produits et productions proposées. Les bars et autres points de restauration ne seront pas pris en charge dans le dispositif de soutien (seules les dégustations et vente à la bouteille seront autorisées sous réserve des contraintes sanitaires effectives).

Une attention particulière sera également portée aux nouvelles demandes.

Si vous souhaitez participer à cette manifestation, adressez votre demande à :

Date de limite de candidature : 25 septembre 2021 Nombre de places limité !

Vous recevrez la fiche de renseignements et serez conviés aux réunions de coordination. L’ensemble des participants au SIA 2022 y compris hors dispositif (bars et restaurants) peut se faire connaitre afin de participer à ces réunions.



