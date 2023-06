Appel à candidatures pour la 10e édition des Talents de l'Outremer

Le communiqué:



Le CASODOM, association reconnue d’utilité publique œuvrant à la fois comme « Interlocuteur social des Ultramarins en Hexagone », et « Révélateur des Talents de l’Outre-mer », organisera en 2023 la dixième session des « Talents de l’Outre-mer ».



Cette opération, initiée depuis 2005, se manifestera par la remise de « Prix des Talents de l’Outre-mer 2023 » aux originaires des Outre-mer français qui se sont distingués par un parcours d’exception, dans leur territoire, en Hexagone ou dans le monde, que ce parcours soit attesté par un cursus académique, ou qu’il soit reconnu dans l’exercice d’une activité intellectuelle, artistique ou manuelle.



NOS OBJECTIFS

• Donner de la visibilité aux « Talents de l’Outre-mer »,

• Les Promouvoir et les donner en modèles pour la jeunesse des Outre-mer,

• Donner à nos concitoyens une image positive des Outre-mer, tout en inspirant de la fierté à leurs originaires.



QUI PEUT CONCOURIR ?

• Tout ressortissant français

• Originaire directement ou par filiation de l’un des Outre-mer français.



DANS QUELLES DISCIPLINES ?

• La sélection est ouverte à toutes les disciplines académiques et artistiques ainsi qu’à tous les savoir-faire

où se manifeste l’intelligence humaine.

• Ne sont pas prises en compte les activités politiques, religieuses ou syndicales, non plus que le show

business et le sport de haut niveau.

• Les prix des « Talents de l’Outre-mer » ne sont pas des prix littéraires.



LES PRIX DES TALENTS DE L’OUTRE-MER RÉCOMPENSENT DEUX CATÉGORIES DE LAURÉATS

• Les « Jeunes Talents », pour ceux en fin de cursus, qui reçoivent un prix de 2.000 €.

• Les « Talents confirmés », pour ceux déjà reconnus dans leur milieu professionnel.



Les « Talents de l’Outre-mer » du CASODOM, sont à la fois un motif de fierté et une chance pour les Outre-mer

VENEZ LES REJOINDRE



INFORMATIONS et ACCÈS au DOSSIER de CANDIDATURE

CASODOM, 7 bis rue du Louvre 75001 Paris. Tel. 01 42 36 24 54.

www.casodom.fr

Email casodom.75@gmail.com