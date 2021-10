Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Appel à candidatures pour l’occupation du domaine public à des fins commerciales





La Ville de Saint-Leu vous offre cette possibilité en lançant un appel à candidatures sur les sites du parking du cimetière de Colimaçons, sur le front de mer du centre-ville ainsi que sur le parking en face de la cheminée du Portail et à proximité de la mairie annexe de Piton.



Vous avez jusqu’au lundi 22 novembre 2021 – 12h00 – pour déposer votre dossier de candidature au service Réglementation ou par voie postale, par pli recommandé avec avis de réception.



A cet effet, deux solutions s’offrent à vous pour récupérer le projet de convention d’occupation temporaire valant cahier des charges et les documents y afférents :

Retirer le dossier au service situé en mairie centrale au 58 rue du Général Lambert ;



ou

Règlement et formulaire AOT : reglement-formulaire-aot.pdf Projet de convention AOT : projet-convention-aot.pdf





