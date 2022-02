Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Appel à candidatures pour l’obtention d’une AOT à vocation commerciale sur le littoral



Si vous êtes intéressé(e) par cette proposition, vous pouvez faire acte de candidature en téléchargeant le dossier complet dès ce mercredi 15 décembre. La date limite de dépôt est fixée au 15 février 2022 à 12h00, heure locale

Découvrez les modalités de candidature en pièces jointes avec en PDF le dossier d’appel à candidatures DPM et tous les règlements y afférents, le formulaire de réponse spécifique ainsi que le périmètre général du DPM avec localisation des lots en annexe.

Pour de plus amples informations, contactez le service réglementation de la mairie de Saint-Leu au 0262 34 80 03.

Retrouvez les tous les documents format PDF ci-dessous : Appel à candidature : télécharger Formulaire de candidature : télécharger Plan et localisation : télécharger Réponses aux questions des candidats : télécharger Annexes : télécharger La Commune de Saint-Leu souhaite dynamiser les activités commerciales de restauration et de jeux de plein air sur son domaine public maritime ; de la ravine des Colimaçons à la ravine du Cap. A cet effet, six parcelles comprenant des locaux ou des espaces nus font l’objet d’appels à candidatures.Si vous êtes intéressé(e) par cette proposition, vous pouvez faire acte de candidature en téléchargeant le dossier complet dès ce mercredi 15 décembre. La date limite de dépôt est fixée au 15 février 2022 à 12h00, heure localeDécouvrez les modalités de candidature en pièces jointes avec en PDF le dossier d’appel à candidatures DPM et tous les règlements y afférents, le formulaire de réponse spécifique ainsi que le périmètre général du DPM avec localisation des lots en annexe.Pour de plus amples informations, contactez le service réglementation de la mairie de Saint-Leu au 0262 34 80 03.Retrouvez les tous les documents format PDF ci-dessous :





Dans la même rubrique : < > Coupure progressive de l’alimentation en eau à Saint-Leu Alerte Orange - Annulation des mercredis jeunesse