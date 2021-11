Appel à candidatures du Challenge des Portoises an’créativité : 2000€ à gagner

La « Fabrique à Entreprendre : Les portois an’cr’éativité » porte à nouveau les mêmes ambitions avec le Challenge des Portoises an’créativité qui aura lieu le Vendredi 10 décembre prochain au Kabardock : - faire rayonner les initiatives entrepreneuriales des Portoises - accompagner efficacement ces dernières dans le processus de création d’entreprise - récompenser les initiatives féminines



L’année dernière, ce sont 6 porteuses de projet qui ont eu l’opportunité de pitcher devant un public lors de la soirée de remise des Prix du 3 décembre. Parmi elles, 3 ont été distinguées et récompensées par un chèque de 2000 euros et des formations notamment au média training et à la prise de parole par un jury d’exception.



« La magie de ce challenge c’est de retrouver quelques mois plus tard les porteuses de projet et voir l’aboutissement de leur projet. L’exemplarité ! C’est ce que l’on souhaite montrer à toutes celles qui n’osent pas encore se lancer ! Grâce à nos partenaires, nous leur apportons en toute bienveillance les clés pour démarrer leur activité » précise Dominique SERY.



Qui peut participer ?



Le challenge s’adresse aux porteuses ou entrepreneuses (immatriculées depuis le 1er janvier 2021) résidant ou ayant un projet de création ou de reprise basé au Port. Chaque porteuse ayant candidatée recevra une invitation pour présenter son projet lors de la pré-sélection à la Fabrique. Si elle est retenue, elle pitchera son projet lors de la soirée de remise de prix du 10 décembre, en compagnie des partenaires de l’opération.



Comment s’inscrire ?



Pour candidater, il faut se rendre sur la page Facebook de la Fabrique à Entreprendre et compléter le lien en ligne ou encore envoyer une vidéo de présentation de son projet du 23 octobre jusqu’au 24 novembre 2021.



Initié pour la 2ème fois, ce challenge insuffle une dynamique supplémentaire à l’entrepreneuriat au féminin sur la ville du Port et met à nouveau en lumière la fibre entrepreneuriale que peuvent avoir les portoises.



A la clé pour les lauréates : une aide financière de 2000 € ainsi qu’un accompagnement personnalisé au sein des Portois an’créativité : La Fabrique à entreprendre.



Appel à candidatures :

Du 23 octobre au 24 novembre 2021

Vous êtes une femme et vous avez un projet de création ou de reprise d'entreprise ?

Vous résidez au Port ou votre projet est basé au Port ?

Votre entreprise n'est pas encore créée ou elle est immatriculée après le 1er janvier 2021 ?

Le Challenge des Portoises an'créativité est pour vous ! Gagnez 2000 € pour lancer votre projet et bénéficiez d'un accompagnement au sein des Portois an'créativité: la Fabrique à entreprendre!



Candidatez en ligne en répondant au questionnaire et/ou en nous envoyant vos minividéos par mail sur fabriqueentreprendreport@gmail.com



Pour répondre au questionnaire, il vous suffit de cliquer sur le lien de la page Facebook de la Fabrique à Entreprendre. Retrouvez-nous sur notre page Facebook !