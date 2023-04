Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Appel à candidatures : devenez exposant au marché artisanal de Saint-Leu





Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h30, le marché artisanal de Saint-Leu offre aux artisans et groupements d’artisans locaux une occasion unique de présenter leurs produits au public.



Avec six espaces dédiés à l’artisanat et un espace pour les produits alimentaires traditionnels, le marché artisanal de Saint-Leu est un lieu historique qui est devenu un espace de vente dynamique et animé.



Pour les artisans locaux, cette initiative est une excellente opportunité de promouvoir leur artisanat et de toucher un public plus large. Les produits proposés sur le marché doivent être originaux, de qualité, et représenter la diversité et l’authenticité de l’artisanat local.



Comment proposer sa candidature ?



Les candidats à une place sur le marché artisanal de Saint-Leu doivent fournir un projet détaillé qui comprend une description des produits proposés à la vente, des moyens humains liés à l’activité, de la qualité des produits et des mesures en faveur de l’attractivité et de l’animation sur l’espace de vente et l’ensemble du marché.



Les candidats intéressés doivent fournir un projet détaillé qui démontre leur engagement envers la qualité et l’originalité de leurs produits ainsi que leur contribution à l’attractivité et à l’animation du marché.



Les dossiers de candidatures doivent être reçus avant le mardi 23 mai 2023 à 12h00.



Retrouvez toutes les informations et les pièces nécessaires pour présenter votre projet à la Ville de Saint-Leu.

Télécharger le formulaire

Formulaire d’inscription :

Plan du Marché artisanal : La Ville de Saint-Leu lance un appel à candidatures pour désigner les attributaires des Autorisations d’Occupation Temporaire (AOT) des boutiques situés dans l’enceinte du Marché Artisanal.Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h30, le marché artisanal de Saint-Leu offre aux artisans et groupements d’artisans locaux une occasion unique de présenter leurs produits au public.Avec six espaces dédiés à l’artisanat et un espace pour les produits alimentaires traditionnels, le marché artisanal de Saint-Leu est un lieu historique qui est devenu un espace de vente dynamique et animé.Pour les artisans locaux, cette initiative est une excellente opportunité de promouvoir leur artisanat et de toucher un public plus large. Les produits proposés sur le marché doivent être originaux, de qualité, et représenter la diversité et l’authenticité de l’artisanat local.Les candidats à une place sur le marché artisanal de Saint-Leu doivent fournir un projet détaillé qui comprend une description des produits proposés à la vente, des moyens humains liés à l’activité, de la qualité des produits et des mesures en faveur de l’attractivité et de l’animation sur l’espace de vente et l’ensemble du marché.Les candidats intéressés doivent fournir un projet détaillé qui démontre leur engagement envers la qualité et l’originalité de leurs produits ainsi que leur contribution à l’attractivité et à l’animation du marché.Les dossiers de candidatures doivent être reçus avant le mardi 23 mai 2023 à 12h00.Retrouvez toutes les informations et les pièces nécessaires pour présenter votre projet à la Ville de Saint-Leu.Formulaire d’inscription : https://www.saintleu.re/pdf/aot/formulaire-de-candidature-2023.pdf Plan du Marché artisanal : https://www.saintleu.re/pdf/aot/plan-marche-artisanal.pdf





Dans la même rubrique : < > Restauration scolaire : menu du 17 au 21 avril Un Nouvel An Tamoul haut en couleurs !