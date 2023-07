Appel à candidatures SIA 2024

Date de limite de candidature :

25 août 2023

Du 24 février au 3 mars 2024, se tiendra à Paris la 60ème édition du Salon International de l’Agriculture.Pour offrir une meilleure visibilité et valorisation du savoir-faire local, le Département de La Réunion, en partenariat avec la Région Réunion et la Chambre d’Agriculture, met en place un "village Réunion" qui regroupera l’ensemble des exposants réunionnais.L’édition 2024 mettra l’accent sur une grande diversité des produits et productions afin d’optimiser la participation des exposants.Une attention particulière sera portée sur les candidatures valorisant le terroir et l’excellence réunionnais.Si vous souhaitez participer à cette manifestation, adressez votre demande à : sia@cg974.fr