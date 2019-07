Appel à candidatures OMS Social Lab | Prolongation jusqu’au 25 août

Qu’est-ce que l’OMS Social Lab ?

Pour qui ?

Comment postuler ?

Consultez la page web dédiée Téléchargez le dossier de candidature Prenez le temps de le remplir avant de le renvoyer avec l’ensemble des documents demandés à lab@oms-saintpaul.re avant le 25 août 2019 – 20h00

Un incubateur de l’économie sociale et solidaire à La Réunion?… Un appel à candidatures a été lancé fin mai dernier. Bonne nouvelle ! Il se prolonge jusqu’au 25 août 2019. Vous êtes porteur d’un projet entrepreneurial innovant dans ce domaine et vous souhaitez vous implanter sur le territoire de la côte Ouest ? Voici les modalités pour répondre à l’appel à candidatures pour l’ OMS Social Lab L’ OMS Social Lab est le premier incubateur dédié à l’Économie Sociale et Solidaire de La Réunion.C’est à la fois lieu d’expérimentations, d’échanges et de rencontres, qui a pour mission de favoriser la réussite de projets à fort impact social sur le territoire de la côte Ouest Son objectif : accompagner deux porteurs de projet qui apportent une solution aux besoins (social, sociétal et/ou environnemental) peu ou non couverts sur le territoire de la côte Ouest Son rôle : réunir les conditions pour qu’ils puissent se consacrer pleinement au développement de leur activité et maximiser leur impact social.Vous êtes porteur d’un projet entrepreneurial innovant ?Votre projet est fondé sur une gouvernance participative et une lucrativité limitée ?Vous voulez l’implanter sur le territoire de la côte Ouest Ce programme d’accompagnement est fait pour vous !Vous souhaitez proposer votre projet ? Voici les modalités de dépôt des dossiers :