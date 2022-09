Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Appel à candidatures : LEADER 2023-2027

PSN 2023-2027 • ÎLE DE LA RÉUNION LEADER est un acronyme pour « Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale ». Il s’agit d’une méthode de mise en oeuvre du développement rural encadrée

par les principaux textes suivants : Les règlements (UE) 2021/2115 à 2117 du 2 décembre 2021 ;

Le règlement (UE) 2021/1060 du 24 juin 2021 (article 31 à 34) ;

Le Plan Stratégique National (PSN) 2023-2027, en particulier le Type d’Intervention « LEADER » (T.I. 77.05). Le présent appel à candidatures vise la sélection des Groupes d’Action Locale (GAL) qui constituent le coeur de la démarche LEADER. Un GAL regroupe des partenaires publics et privés représentatifs des acteurs socio-économiques d’un territoire, pour élaborer une stratégie locale de développement. Cette stratégie aura pour objectif de renforcer la cohérence territoriale et de contribuer au développement durable à long terme des territoires ruraux.



Le programme LEADER contribuera à titre principal à l’objectif de promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable.

Dans la continuité des programmes précédents, la zone d’activité du GAL, pour la période 2023-2027, est limitée à la zone des Hauts de l’Île comprenant le coeur du parc national et l’aire optimale d’adhésion tel que défini par le décret n°2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc National de la Réunion.



Le dossier de consultation relatif au présent appel à candidatures est téléchargeable sur le lien suivant :

https://www.departement974.fr/actualite/feader-un-soutien-pour-developpement-agricole-rural-de-reunion

Rubrique « Actualités » > « Appels à projets en cours »

Les réponses complètes doivent parvenir en 1 exemplaire sur support papier revêtu des signatures originales et 1 support numérique (en format non modifiable),

au plus tard le 15 mars 2023 à 12h,

sous plis cacheté avec la référence « Appel à candidatures LEADER 23-27 » à l’adresse suivante :

Département de la Réunion – Service Autorité de Gestion FEADER

Cellule Appui aux Services Instructeurs

Bâtiment 3 « Service des bourses », 1er étage – Porte 04

26 avenue de la Victoire, 97400 Saint-Denis



