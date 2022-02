Appel à candidatures - Installation et l’exploitation de distributeurs automatiques

le Archives départementales de La Réunion - 4, rue Marcel Pagnol, Champ Fleuri, 97490 Sainte -Clotilde,

la Bibliothèque départementale -5 rue Roland Garros, 97400 Saint-Denis,

le musée de Villèle, Domaine Panon-Desbassayns, 97435 Saint-Gilles lesHauts,

le musée du sel, Pointe au Sel les Bas,97436 Saint- Leu.

Autorisations d’occupation temporaire du domaine public (AOT) pour l’installation et l’exploitation de distributeurs automatiques de boissons et de produits aliment ires au sein des équipements culturels.Le Département souhaite installer sur un espace dédié, et dans chacun de ses équipements culturels, un distributeur de boissons et de produits alimentaires.Les sites concernés sont :Le candidat déposera son (ses) offre(s) sous pli soit par voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception, soit remis directement contre récépissé au plustard :Le 4 mars 2022 à 12hA l’adresse suivante :Département de La RéunionDirection de la Culture et du Sport39 Bis rue du Général de Gaulle97488 Saint-Denis Cedex