Appel à candidatures : Distributeur de boissons et snacks

Autorisation d’occupation temporaire du domaine privé (AOT) pour l’installation et l’exploitation d’un distributeur automatique de boissons fraîches et de produits alimentaires



LE JEUDI 7 JUILLET 2022 À 14 H

Le Département aux côtés des Réunionnais Le Département souhaite installer sur un espace dédié, au 2 rue de La Source à Saint-Denis, un distributeur de boissons fraîches et de produits alimentaires. Les offres de candidature devront inclure des produits sains et nutritifs.La fréquence a été estimée à 30 passages journaliers. La durée de mise à disposition est d’un an renouvelable, sous la forme d’une convention d’occupation.Le candidat déposera son (ses) offre(s) sous pli soit par voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception, soit remis directement contre récépissé au plus tard :à l’adresse suivante :Département de La RéunionDirection des Moyens Généraux2, rue de la Source97488 Saint-Denis CedexPour tout renseignement complémentaire, vous pouvez adresser vos demandes par courriel à l’adresse suivante : dmg.mr@cg974.fr