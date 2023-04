Appel à candidatures 100% La Réunion

Quels sont les objectifs de 100% La Réunion ?

Producteur, artisan, agriculteur, transformateur, industriel, soyez les premiers ambassadeurs de 100% La Réunion en adhérant gratuitement à la marque.

Pour améliorer l'identification des produits réunionnais, Le Département a créé la marque « 100% La Réunion ».Fédératrice, cette marque claire et transparente, outil de développement prometteur pour le tissu agricole et agroalimentaire réunionnais, garantit aux acteurs une protection et une valorisation de la production et aux consommateurs une origine, un lien fort et unique avec le territoire.• améliorer la satisfaction et la confiance des consommateurs en valorisant davantage les produits locaux,• aider à créer de la valeur ajoutée pour les entreprises du secteur alimentaire,• fédérer, dynamiser et professionnaliser la production, la transformation et la commercialisation locale.La marque de garantie « 100 % La Réunion » sera gage de confiance pour les acteurs et les consommateurs, ainsi que ses dénominations « 100 % La Réunion - Excellence » et « 100 % La Réunion - Bio ».Soumettez votre candidature au Département avant le 15 avril 2023 à l'adresse mail suivante : 100lareunion@cg974.fr Pour tout renseignement complémentaire, écrivez à : 100lareunion@cg974.fr