Appel à candidature pour l’occupation d’emplacements sur le domaine public Tempo festival 2022 – Fèt Dann Somin

La Commune de Saint-Leu lance un appel à candidatures pour l’occupation d’emplacements sur le domaine public à l’occasion de la manifestation « Tempo Festival 2022 – Fèt Dann Somin », qui se déroulera le 21 mai 2022 (sous réserve que les conditions sanitaires et la réglementation en vigueur l’y autorisent).Le dossier de candidature est à télécharger sur le site de la Ville.Lien : www.saintleu.re/pdf/dossier-candidature-leu-tempo-2022.pdf Il peut également être retiré à l’accueil de l’Hôtel de Ville de Saint-Leu, aux heures habituelles d’ouverture.Le dossier dûment complété, signé et assorti des pièces justificatives demandées est à déposer au service courrier de l’hôtel de ville, 58 rue du Général Lambert 97436 Saint-Leu ou transmis par voie postale à l’adresse susvisée, au plus tard le 29 avril 2022 à 12h.Tout dossier incomplet, approximatif ou transmis après ce délai ne sera pas pris en considération.Renseignements au 0262 34 80 03 ou 0262 34 66 60 – mail : reglementation@mairie-saintleu.fr