Santé Appel à candidature pour l'accompagnement à l'isolement des patients Covid+ à domicile

L'Union régionale des professionels de santé infimiers OI propose aux infirmiers libéraux de s'inscrire pour se porter volontaire afin d'aider les patients Covid+ isolés chez eux. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 15 Janvier 2021 à 11:13 | Lu 286 fois

Appel à candidatures infirmiers libéraux La Réunion

Accompagnement à l'isolement des patients COVID+ à domicile à La Réunion





Recensement des infirmiers libéraux volontaires pour intervenir auprès des personnes atteintes de la Covid-19 ou des cas contacts à domicile pour évaluer les conditions d'isolement et rappeler les mesures de prévention.



Si vous êtes volontaire pour participer à cet accompagnement à l'isolement, n'oubliez pas de vous inscrire en cliquant sur le bouton ci-dessous 👇





Je suis intéressé(e)





Contexte : Volonté nationale de mettre en place un suivi à l'isolement à domicile réalisé par des infirmiers libéraux (Cf. Cahier des charges).



Objectif : Proposer aux personnes atteintes de la Covid-19, une évaluation du domicile et un accompagnement personnalisé pour renforcer l'efficacité des consignes de prévention.



Quand : A partir du 20 janvier 2021



Organisation :



La PTA est informée par la cellule de l'Assurance Maladie des cas positifs à la Covid-19.

Si le patient a désigné son infirmier, la PTA appelle l'infirmier, recueille son accord pour déclencher la visite au domicile du patient pour évaluation de l'isolement.

Si le patient a désigné son infirmier réfèrent mais que ce dernier ne souhaite ou ne peut accepter la mission, la PTA propose au patient de désigner un autre infirmier issu de son listing d'infirmiers volontaires.

Si le patient n'a pas désigné d'infirmier réfèrent, la PTA lui propose de choisir un infirmier à proximité du domicile répertorié sur le listing.



💡 Dans ce cadre, n'oubliez-pas de vous assurer auprès de vos patients qu'ils sont en mesure de vous identifier clairement auprès des organismes (nom, prénom, téléphone).





L'infirmier se rend au domicile du patient pour effectuer l'évaluation sous 24 heures. Cette évaluation se fait au moyen d'un questionnaire rapide proposé par l'Assurance Maladie, qui sera remis au patient. Le résultat de cette évaluation et la notification au médecin traitant se font avec l'application mobile « LIEN L'APP » du GCS Tesis.

Soit le dossier est clôturé : évaluation satisfaisante, pas de besoin d'aide identifié...

Soit l'évaluation met en évidence un besoin d'aide par la PTA (rupture de parcours...) ou par la Cellule Territoriale d'Appui à l'Isolement (portage de repas, proposition d'hébergement temporaire dédié...).



Si présence de cas contacts au domicile, l'infirmier libéral propose un dépistage par tests antigéniques de préférence.







Moyens :



Le dossier patient est ouvert par la PTA. Il comprend les coordonnées du patient, le nom du médecin traitant ou le nom du médecin désigné par le patient, le nom de l'infirmier référent ou de celui désigné.





L'application LIEN L'APP permet à l'infirmier de communiquer avec la PTA et le médecin traitant via un tchat sécurisé. Pour pouvoir l'utiliser, il est nécessaire d'avoir au préalable ouvert un compte OIIS pro.



💡Toutes les informations pour accéder à l'application sont disponible ICI. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site OIIS PRO.





🖥 Un webinaire en visio Zoom vous est proposée par la CGSS et TESIS pour présenter les modalités de ce suivi à l'isolement, l'indemnisation des infirmiers libéraux et le fonctionnement de l'application mobile LIEN L'APP.

​​

📅 Le lundi 18/01 de 13h à 14h

Pour vous connecter, il vous faudra cliquer sur ce lien (ID de réunion : 912 4210 4956 et MDP : 642327). Si vous souhaitez rejoindre la réunion par téléphone, composez le +33 1 70 37 22 46 ou le +33 1 70 37 97 29



📅 Le mardi 19/01 de 19h à 20h

Pour vous connecter, il vous faudra cliquer sur ce lien (ID de réunion : 918 8332 7925 et MDP : 472520). Si vous souhaitez rejoindre la réunion par téléphone, composez le +33 1 70 37 22 46 ou le +33 1 70 37 97 29



⚠️Merci de nous confirmer votre présence par mail à contact@urpsinfirmiers-oi.fr

​



Une charte éthique et déontologique est mise à votre disposition pour rappeler le cadre déontologique et encadrer la prise en charge de ce suivi à l'isolement.





Il est des instants où l'on sait pouvoir compter sur l'engagement des infirmiers libéraux au service de la population, pour maîtriser la propagation du virus, protéger les patients et leur entourage, éviter les hospitalisations des plus fragiles et venir à bout de cette pandémie.

Et je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous. Recensement des infirmiers libéraux volontaires pour intervenir auprès des personnes atteintes de la Covid-19 ou des cas contacts à domicile pour évaluer les conditions d'isolement et rappeler les mesures de prévention.Si vous êtes volontaire pour participer à cet accompagnement à l'isolement, n'oubliez pas de vous inscrire en cliquant sur le bouton ci-dessous 👇Volonté nationale de mettre en place un suivi à l'isolement à domicile réalisé par des infirmiers libéraux (Cf. Cahier des charges).Proposer aux personnes atteintes de la Covid-19, une évaluation du domicile et un accompagnement personnalisé pour renforcer l'efficacité des consignes de prévention.A partir du 20 janvier 2021La PTA est informée par la cellule de l'Assurance Maladie des cas positifs à la Covid-19.Si le patient a désigné son infirmier, la PTA appelle l'infirmier, recueille son accord pour déclencher la visite au domicile du patient pour évaluation de l'isolement.Si le patient a désigné son infirmier réfèrent mais que ce dernier ne souhaite ou ne peut accepter la mission, la PTA propose au patient de désigner un autre infirmier issu de son listing d'infirmiers volontaires.Si le patient n'a pas désigné d'infirmier réfèrent, la PTA lui propose de choisir un infirmier à proximité du domicile répertorié sur le listing.💡 Dans ce cadre, n'oubliez-pas de vous assurer auprès de vos patients qu'ils sont en mesure de vous identifier clairement auprès des organismes (nom, prénom, téléphone).L'infirmier se rend au domicile du patient pour effectuer l'évaluation sous 24 heures. Cette évaluation se fait au moyen d'un questionnaire rapide proposé par l'Assurance Maladie, qui sera remis au patient. Le résultat de cette évaluation et la notification au médecin traitant se font avec l'application mobile « LIEN L'APP » du GCS Tesis.Soit le dossier est clôturé : évaluation satisfaisante, pas de besoin d'aide identifié...Soit l'évaluation met en évidence un besoin d'aide par la PTA (rupture de parcours...) ou par la Cellule Territoriale d'Appui à l'Isolement (portage de repas, proposition d'hébergement temporaire dédié...).Si présence de cas contacts au domicile, l'infirmier libéral propose un dépistage par tests antigéniques de préférence.Le dossier patient est ouvert par la PTA. Il comprend les coordonnées du patient, le nom du médecin traitant ou le nom du médecin désigné par le patient, le nom de l'infirmier référent ou de celui désigné.L'application LIEN L'APP permet à l'infirmier de communiquer avec la PTA et le médecin traitant via un tchat sécurisé. Pour pouvoir l'utiliser, il est nécessaire d'avoir au préalable ouvert un compte OIIS pro.💡Toutes les informations pour accéder à l'application sont disponible ICI. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site OIIS PRO.🖥 Un webinaire en visio Zoom vous est proposée par la CGSS et TESIS pour présenter les modalités de ce suivi à l'isolement, l'indemnisation des infirmiers libéraux et le fonctionnement de l'application mobile LIEN L'APP.​​📅 Le lundi 18/01 de 13h à 14hPour vous connecter, il vous faudra cliquer sur ce lien (ID de réunion : 912 4210 4956 et MDP : 642327). Si vous souhaitez rejoindre la réunion par téléphone, composez le +33 1 70 37 22 46 ou le +33 1 70 37 97 29📅 Le mardi 19/01 de 19h à 20hPour vous connecter, il vous faudra cliquer sur ce lien (ID de réunion : 918 8332 7925 et MDP : 472520). Si vous souhaitez rejoindre la réunion par téléphone, composez le +33 1 70 37 22 46 ou le +33 1 70 37 97 29⚠️Merci de nous confirmer votre présence par mail à contact@urpsinfirmiers-oi.frUne charte éthique et déontologique est mise à votre disposition pour rappeler le cadre déontologique et encadrer la prise en charge de ce suivi à l'isolement.Il est des instants où l'on sait pouvoir compter sur l'engagement des infirmiers libéraux au service de la population, pour maîtriser la propagation du virus, protéger les patients et leur entourage, éviter les hospitalisations des plus fragiles et venir à bout de cette pandémie.Et je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous.