Appel à candidature externe : Chargé de développement Clause d’Insertion Sociale L’agent sera sous l'autorité de la Responsable Insertion Emploi au sein de la Direction Economie-Tourisme et Marketing Territorial.

Chargé d'opérations catégorie A





Missions & fonctions

L’agent sera notamment chargé de : Promouvoir le dispositif des clauses sociales et assurer une mission de conseil auprès des entreprises attributaires des donneurs d’ordre, du service public de l’emploi, des acteurs de l’insertion par l’activité économique



Coordonner, participer et animer le comité de suivi de la clause au sein du comité de suivi du PLIE



Repérer et accompagner le public bénéficiaire du dispositif Clause insertion avec le réseau des partenaires



Communiquer, mettre en place des actions de formations au profit des demandeurs d’emploi positionnés sur la clause : action de pré-qualification ou

de sensibilisation aux métiers



Accompagner les maitres d'ouvrage dans la mise en œuvre des clauses d'insertion sociale

Compétences souhaitées et aptitudes Niveau bac+2/3



Expérience professionnelle dans l’accompagnement des publics très éloignés de l’emploi



Connaitre les mesures en faveur de l’emploi, de la formation et de l’insertion



Connaissances des différents secteurs d’activité souhaitées ainsi qu’une très bonne connaissance du territoire et des partenaires de l’insertion et de l’emploi. Merci de bien vouloir adresser votre candidature sous pli à la Direction des Ressources Humaines à l’attention du Monsieur le Président de la CIVIS, ou par courrier électronique à



Avant Le 18 Décembre 2019





