Appel à candidature externe : Chargé d’opérations Catégorie A ou B La Direction des ressources humaines de la CIVIS un appel à candidature externe : L’agent est placé sous l’autorité du Directeur des Grands Travaux au sein de la Direction Générale Adjointe, Amélioration du cadre de vie.





Missions & fonctions



L’agent sera notamment chargé de : Suivre les opérations d’infrastructures dédiées aux bus et des opérations d’aménagements publics divers, de types pôles d’échanges ou parcs relais,

Suivre techniquement et financièrement la conception des ouvrages et des travaux jusqu’à leur réception,

Suivre la production des dossiers de consultation pour le choix des bureaux d’études et maîtres d’œuvre,

Analyser les offres jusqu’à l’attribution des marchés,

Suivre les études de faisabilité jusqu’au stade des études préliminaires,

Suivre les missions témoins loi MOP, études de conception en lien avec le maître d’œuvre et les différents partenaires internes et externes concernés par l’opération (AVP, PRO)...

Compétences souhaitées Diplôme de niveau bac+2/3 minimum, formation génie civil ou urbain avec expérience,

Parfaite connaissance des marchés publics,

Maîtrise de la législation, des modalités techniques et des normes d’exécution d’un ouvrage

Maîtrise des outils bureautiques.

Aptitudes requises Mode de fonctionnement d’une collectivité territoriale,

Capacité à travailler en équipe,

Grandes qualités relationnelles : échanges réguliers avec les prestataires extérieurs, et les collègues et administrés,

Titulaire du permis de conduire B.

Merci de bien vouloir adresser votre curriculum vitae, accompagné d'une lettre de motivation, sous pli à la Direction des Ressources Humaines, à l'attention de Monsieur Le Président de la CIVIS, ou par courrier électronique à

