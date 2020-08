Revenir à la Rubrique CIVIS Appel à candidature : Chargé(é) d’opérations Problématiques des industriels et sous produits de l’assainissement Catégorie A ou B

Le Chargé d’opérations en charge de problématiques des industriels et sous produits de l’assainissement est placé sous l’autorité du Directeur de l’assainissement.

Missions :



Le Chargé d’Opérations problématiques Industriels et sous produits de l’assainissement collectif a pour missions principales :

Problématiques des industriels : Etat des lieux des conventions en cours/à établir Suivi administratif des conventions Animation/rencontre avec les industriels Définition d’un programme et d’une stratégie de raccordement et de contrôle des industriels, Définition des paramètres d’établissement d’une convention : (volume, activité, charge, aspect financier…),

Encadrement et vérification de la gestion des industriels et des sous produits de l’assainissement dans le cadre des délégations de service public auprès de Runéo et CISE,

Suivi des marchés de travaux et de prestations relatifs aux problématiques industriels (métrologie, analyses…)

Participation et animation relatives au développement d’un outil de traitement et de valorisation des sous produits,

Evacuation et traitement des boues CIVIS : évacuation des sous produits de la Step de Cilaos, des produits de curage sur le territoire,

Développement et définition de la stratégie relative à la possible extension Step de Saint-Pierre

Participation et application du SDEU Intercommunal,

Suivi et aide au renseignement du SIG Civis,

Concevoir et rédiger des courriers, rapports, notes, tableaux, …

Elaboration du PPI du service assainissement,

Compétences souhaitées et aptitudes

Connaissances de la réglementation ICPE, assainissement collectif non domestique,

Connaissances dans les domaines de l’assainissement collectif et sous produits, non collectif, eau potable et eau pluviales,

Connaissance des marchés publics et des procédures : établissement de programme, des pièces nécessaires aux consultations,

Connaissances en conduite de travaux : suivi de la conception et de la réalisation, suivi administratif et financier de l’opération,

Connaissances de l’environnement institutionnel, des collectivités territoriales et de la fonction publique territoriale

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (mise en forme et présentation des documents, traitement de texte, tableur, …)



Ou par courrier électronique à



Avant Le 20 Août 2020

