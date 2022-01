Appel à candidature CREAGO, le nouveau programme d’accompagnement pour les entrepreneurs réunionnais

Initié en janvier 2019 par Bpifrance à la demande des pouvoirs publics, le programme Entrepreneuriat Pour Tous vise à renforcer la dynamique entrepreneuriale des quartiers prioritaires de la Ville (QPV). Soutenu par l’Etat dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) du Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, Bpifrance déploie ses Accélérateurs, programme intensif d’accompagnement à destination des entrepreneurs en devenir, issus ou implantés à hauteur de 70% dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.



Le dispositif d’accélération s’appuie notamment sur trois piliers structurants : la formation, le conseil et la mise en réseau.



Initiative Réunion et AD2R lancent un appel à candidature pour sélectionner la première promotion de chef(e)s d’entreprises issus à 100% des Quartiers Prioritaires de la Ville.



Le programme baptisé CREAGO aura pour vocation d’aider de jeunes créateurs (dont l’entreprise est immatriculée depuis moins de 24 mois) à concilier plusieurs fonctions nécessaires au pilotage de leur activité. Ce programme de formation unique, fondé sur des techniques novatrices permettra à 20 entrepreneur.e.s de piloter leur entreprise et de maximiser leurs réussites. Il est piloté par Initiative Réunion avec le soutien de Bpifrance et en partenariat avec la Région Réunion.



Les inscriptions sont ouvertes du Lundi 10 janvier au jeudi 10 février 2022.



CREAGO, le programme pour propulser son entreprise et favoriser la réussite des entrepreneur.e.s réunionnais



Pensé par la plateforme Initiative Réunion, expert dans l’accompagnement et le financement des entreprises à la Réunion et AD2R, CREAGO est un programme d’accompagnement, certifiant et unique de 12 mois pour des chef.fes d’entreprise déterminé.e.s à donner un impact à leur activité.



Dispensé par une équipe d’experts de l’entrepreneuriat à la Réunion, dont fait partie AD2R, le programme se veut être novateur pour former la nouvelle élite d’entrepreneurs qui fera rayonner les quartiers. Chaque partenaire avec ses spécificités et ses points forts accentuera ses efforts pour favoriser la réussite des porteurs de projet sélectionnés.



Le programme pour les accélérés sélectionnés :

- La formation : 112h délivrée par AD2R, avec un programme certifiant et des horaires aménagés, collectif sur-mesure en présentiel et/ou en e-learning afin de développer les compétences managériales de l’entrepreneur et préparer le dirigeant de l’entreprise pour qu’il ait la capacité d’atteindre les objectifs stratégiques qui auront été définis



- Le conseil individuel : délivré par Initiative Réunion sur des missions individuelles, via un pool de compétences de haut niveau  Un parrain pour un appui et un soutien supplémentaire par l’association ECTI

- La mise en réseau : permettant aux futurs entrepreneurs de se tisser un réseau solide dès le départ, de partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques, une meilleure intégration dans le tissu économique local et de progresser dans un esprit de promotion. CREAGO, la promotion consacrée aux chef.fe.s d’entreprise



Pour participer, il faut :

- Avoir une activité (de moins de 24 mois) à développer

- Résider ou être immatriculé.e dans un quartier prioritaire de la ville

- Être motivé.e et disponible pour les différentes étapes du programme



Calendrier prévisionnel

o Ouverture des candidatures : Lundi 10 janvier 2022

o Fin des candidatures : Jeudi 10 février 2022

o Comité de sélection des candidats : Jeudi 17 février 2022

o Démarrage de la formation : début mars 2022



Pour candidater à CREAGO, c’est simple !



Aller sur www.initiative-reunion.fr et compléter le dossier de candidature jusqu’au 10 février 2022 ou sur la page Facebook d’Initiative Réunion A l’issue de la réception des dossiers, les candidats seront invités à pitcher leur projet devant les membres du jury. 20 entrepreneur.e.s seront retenu.e.s suite à l’épreuve du pitch et débuteront le parcours dès le mois de mars